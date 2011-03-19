Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Чезена
Лацио - Чезена: обзор матча 19 марта 2011
Лацио
19.03.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Чезена
2'
М. Сарате
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Чезена
Желтая карточка
К. Брокки
Замена
Л. Козак
️️️️
С. Маури
Замена
Г. Стендардо
️️️️
Л. Скалони
Замена
Р. Риски
️️️️
Ф. Касерта
Замена
Й. Беналуан
️️️️
М. Лауро
Желтая карточка
М. Лауро
Замена
К. Брокки
️️️️
Эрнанес
Замена
Л. Чеккарелли
️️️️
Э. Богдани
Желтая карточка
Матузалем
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Сарате
Пас отдал
С. Маури
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
(К)
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
27
Матузалем
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Доминик Малонга
ЛП
18
Джузеппе Колуччи
(К)
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
9
Рупи Риски
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
22
Гарридо
20
Бьява
3
Андре Диас
5
Скалони
6
Маури
10
Эрнанес
27
Матузалем
15
Гонсалес
9
Сарате
10
Скулли
4-4-2
1
Антониоли
18
Сантон
3
Пеллегрино
5
фон Берген
6
Лауро
26
Касерта
18
Колуччи
16
Пароло
24
Малонга
81
Богдани
84
Хименес
5
Скалони
2
Стендардо
2
Стендардо
5
Скалони
10
Эрнанес
32
Брокки
32
Брокки
10
Эрнанес
6
Маури
18
Козак
18
Козак
6
Маури
6
Лауро
29
Беналуан
29
Беналуан
6
Лауро
81
Богдани
77
Чеккарелли
77
Чеккарелли
81
Богдани
26
Касерта
9
Риски
9
Риски
26
Касерта
Остались в запасе
Лацио
Чезена
46
Томмазо Берни
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
23
Мурад Меньи
АП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
27
Алекс Кальдерони
ВР
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
23
Мурад Меньи
АП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Остались в запасе
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
27
Алекс Кальдерони
ВР
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Лацио - Чезена
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Лацио
Чезена
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+