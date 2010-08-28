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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Чезена
Рома - Чезена: обзор матча 28 августа 2010
Рома
28.08.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Чезена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Чезена
Желтая карточка
С. Окака-Чука
Желтая карточка
Ф. Тотти
Желтая карточка
Л. Пианджерельи
Желтая карточка
М. Вучинич
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
С. Перротта
Замена
М. Бриги
️️️️
Д. Де Росси
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
Замена
Л. Пианджерельи
️️️️
С. Аппиа
Желтая карточка
Д. Колуччи
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Ж. Менез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Чезена
12
Диего Кавальери
ВР
27
Мартин Петраш
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
4-3-3
12
Сержио
6
Риисе
4
Жуан
5
Мексес
27
Кассетти
20
Перротта
7
Писарро
16
Де Росси
7
Менез
10
Тотти
9
Вучинич
3-5-1-1
1
Антониоли
5
фон Берген
3
Пеллегрино
5
Нагатомо
77
Чеккарелли
4
Аппиа
16
Пароло
18
Колуччи
18
Скелотто
15
Джаккерини
81
Богдани
16
Де Росси
4
Бриги
4
Бриги
16
Де Росси
7
Менез
11
Таддеи
11
Таддеи
7
Менез
20
Перротта
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
20
Перротта
4
Аппиа
44
Пианджерельи
44
Пианджерельи
4
Аппиа
Остались в запасе
Рома
Чезена
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
27
Мартин Петраш
ЦЗ
12
Диего Кавальери
ВР
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
Остались в запасе
27
Мартин Петраш
ЦЗ
12
Диего Кавальери
ВР
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Рома - Чезена
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Олимпико
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