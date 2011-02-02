Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Катания
Чезена - Катания: обзор матча 02 февраля 2011
Чезена
02.02.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Катания
31'
Л. Хименес
9'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Катания
Замена
А. Розина
️️️️
Э. Джаккерини
Замена
К. Льяма
️️️️
А. Риккьюти
Замена
Д. Беллуски
️️️️
Б. Аугустин
Замена
И. Будан
️️️️
Э. Богдани
Замена
П. Саммарко
️️️️
С. Аппиа
Желтая карточка
М. Пароло
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
Т. Моримото
Желтая карточка
Т. Моримото
Желтая карточка
Д. Марчезе
ГОЛ! 1:1!
Л. Хименес
Пас отдал
Э. Богдани
ГОЛ! 0:1!
М. Лопес
Пас отдал
А. Риккьюти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
26
Фабио Касерта
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
3-5-2
1
Антониоли
3
Пеллегрино
5
фон Берген
18
Сантон
77
Чеккарелли
4
Аппиа
15
Джаккерини
16
Пароло
26
Касерта
84
Хименес
81
Богдани
3-3-4
21
Андухар
2
Сполли
26
Сильвестре
15
Марчезе
17
Ледесма
10
Лоди
24
Риккьюти
4
Аугустин
11
Лопес
15
Моримото
10
Гомес
4
Аппиа
23
Саммарко
23
Саммарко
4
Аппиа
15
Джаккерини
27
Розина
27
Розина
15
Джаккерини
81
Богдани
19
Будан
19
Будан
81
Богдани
4
Аугустин
55
Беллуски
55
Беллуски
4
Аугустин
24
Риккьюти
19
Льяма
19
Льяма
24
Риккьюти
15
Моримото
29
Мартиньо
29
Мартиньо
15
Моримото
Остались в запасе
Чезена
Катания
27
Алекс Кальдерони
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
1
Томаш Косицки
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Чезена - Катания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Дино Мануцци
Новости команд
Все
Чезена
Катания
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+