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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Лечче
Чезена - Лечче: обзор матча 19 сентября 2010
Чезена
19.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
54'
Э. Богдани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Лечче
Замена
Л. Хименес
️️️️
Э. Джаккерини
Замена
М. Лауро
️️️️
Э. Скелотто
Красная карточка
Д. Мунари
Желтая карточка
С. Феррарио
Замена
Д. Малонга
️️️️
Э. Богдани
Замена
М. Коппола
️️️️
Э. Чевантон
Замена
Д. Ди Микеле
️️️️
Р. Оливера
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Густаво
ГОЛ! 1:0!
Э. Богдани
Желтая карточка
С. Аппиа
Желтая карточка
И. Пьятти
Вторая желтая
Д. Колуччи
Желтая карточка
Д. Колуччи
Желтая карточка
Густаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
3
Густаво
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Чезена
12
Диего Кавальери
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
84
Луис Хименес
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
13
Симоне Сини
ЦЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
27
Жеда
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
3-5-1-1
1
Антониоли
5
Нагатомо
5
фон Берген
3
Пеллегрино
18
Скелотто
15
Джаккерини
4
Аппиа
16
Пароло
77
Чеккарелли
18
Колуччи
81
Богдани
3-5-1-1
21
Розати
19
Феррарио
3
Густаво
3
Джулиатто
11
Мунари
10
Пьятти
20
Гроссмюллер
5
Вивес
29
Джиакомацци
83
Оливера
23
Чевантон
18
Скелотто
6
Лауро
6
Лауро
18
Скелотто
15
Джаккерини
84
Хименес
84
Хименес
15
Джаккерини
81
Богдани
24
Малонга
24
Малонга
81
Богдани
23
Чевантон
10
Коппола
10
Коппола
23
Чевантон
3
Густаво
9
Корвиа
9
Корвиа
3
Густаво
83
Оливера
10
Ди Микеле
10
Ди Микеле
83
Оливера
Остались в запасе
Чезена
Лечче
12
Диего Кавальери
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
13
Симоне Сини
ЦЗ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
13
Симоне Сини
ЦЗ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Чезена - Лечче
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Дино Мануцци
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