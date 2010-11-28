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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Чезена
Бари - Чезена: обзор матча 28 ноября 2010
Бари
28.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Чезена
64'
Ф. Капуто
62'
Д. Колуччи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Чезена
+1
Замена
М. Лауро
️️️️
Э. Джаккерини
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
М. Донати
Замена
И. Фатич
️️️️
Э. Скелотто
ГОЛ! 1:1!
Ф. Капуто
Пас отдал
Э. Ривас
Замена
Э. Ривас
️️️️
Л. Рана
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Колуччи
Замена
И. Будан
️️️️
Э. Богдани
Замена
Э. Альварес
️️️️
А. Паризи
Желтая карточка
М. Донати
Желтая карточка
Д. Колуччи
Желтая карточка
А. Паризи
14'
13'
Желтая карточка
Й. Беналуан
Желтая карточка
Ф. Капуто
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
5
Массимо Донати
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
30
Луиджи Рана
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Джанлука Галассо
ПЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
17
Марко Крими
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Чезена
12
Диего Кавальери
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
88
Иван Фатич
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
24
Доминик Малонга
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Жилле
13
Росси
24
Раджи
5
Масиелло
21
Паризи
14
Бельмонте
5
Донати
4
Альмирон
56
Пульцетти
9
Капуто
30
Рана
3-5-2
1
Антониоли
29
Беналуан
5
фон Берген
5
Нагатомо
77
Чеккарелли
18
Колуччи
16
Пароло
15
Джаккерини
18
Скелотто
84
Хименес
81
Богдани
5
Донати
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
5
Донати
30
Рана
27
Ривас
27
Ривас
30
Рана
21
Паризи
27
Альварес
27
Альварес
21
Паризи
18
Скелотто
88
Фатич
88
Фатич
18
Скелотто
15
Джаккерини
6
Лауро
6
Лауро
15
Джаккерини
81
Богдани
19
Будан
19
Будан
81
Богдани
Остались в запасе
Бари
Чезена
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Джанлука Галассо
ПЗ
17
Марко Крими
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
12
Диего Кавальери
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Джанлука Галассо
ПЗ
17
Марко Крими
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
Остались в запасе
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
12
Диего Кавальери
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Бари - Чезена
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Сан Никола
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