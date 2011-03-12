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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Ювентус
Чезена - Ювентус: обзор матча 12 марта 2011
Чезена
12.03.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
40'
Л. Хименес (П)
79'
М. Пароло
18'
А. Матри
34'
А. Матри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Ювентус
ГОЛ! 2:2!
М. Пароло
Замена
Л. Чеккарелли
️️️️
Д. Сантон
Замена
В. Яквинта
️️️️
А. Матри
Замена
А. Розина
️️️️
Э. Джаккерини
Замена
Х. Мартинес
️️️️
А. Дель Пьеро
Травма
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
М. Лауро
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Замена
Д. Малонга
️️️️
Ф. Касерта
Замена
З. Грыгера
️️️️
М. Красич
Вторая желтая
М. Мотта
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Хименес
Желтая карточка
Д. Буффон
ГОЛ! 0:2!
А. Матри
Желтая карточка
Л. Хименес
20'
Желтая карточка
М. Мотта
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Пас отдал
А. Дель Пьеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
16
Марко Пароло
ЛП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
84
Луис Хименес
ЛФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
15
Эмануэле Джаккерини
РФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
4-3-3
1
Антониоли
6
Лауро
3
Пеллегрино
5
фон Берген
18
Сантон
16
Пароло
18
Колуччи
26
Касерта
84
Хименес
81
Богдани
15
Джаккерини
4-4-2
1
Буффон
16
Мотта
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Траоре
17
Красич
20
Аквилани
10
Маркизио
3
Пепе
21
Матри
10
Дель Пьеро
18
Сантон
77
Чеккарелли
77
Чеккарелли
18
Сантон
15
Джаккерини
27
Розина
27
Розина
15
Джаккерини
26
Касерта
24
Малонга
24
Малонга
26
Касерта
17
Красич
26
Грыгера
26
Грыгера
17
Красич
10
Дель Пьеро
55
Мартинес
55
Мартинес
10
Дель Пьеро
21
Матри
19
Яквинта
19
Яквинта
21
Матри
Остались в запасе
Чезена
Ювентус
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Чезена - Ювентус
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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