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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Кальяри
Чезена - Кальяри: обзор матча 18 декабря 2010
Чезена
18.12.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
17'
Л. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Кальяри
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Л. Хименес
Желтая карточка
Л. Хименес
Замена
Д. Рагацу
️️️️
А. Коссу
Замена
Г. Перицо
️️️️
Ф. Писано
Замена
А. Лаццари
️️️️
Д. Конти
Замена
И. Будан
️️️️
Э. Богдани
Желтая карточка
Д. Астори
ГОЛ! 1:0!
Л. Хименес
Пас отдал
Э. Джаккерини
17'
Желтая карточка
Э. Богдани
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Чезена
0
Алекс Теодорани
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
6
Алекс Пинарди
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
4-4-2
1
Антониоли
5
Нагатомо
3
Пеллегрино
5
фон Берген
6
Лауро
18
Колуччи
16
Пароло
15
Джаккерини
26
Касерта
84
Хименес
81
Богдани
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
44
Наингголан
5
Конти
8
Бьондини
7
Коссу
99
Аквафреска
21
Матри
84
Хименес
18
Скелотто
18
Скелотто
84
Хименес
81
Богдани
19
Будан
19
Будан
81
Богдани
24
Писано
24
Перицо
24
Перицо
24
Писано
5
Конти
10
Лаццари
10
Лаццари
5
Конти
7
Коссу
26
Рагацу
26
Рагацу
7
Коссу
Остались в запасе
Чезена
Кальяри
0
Алекс Теодорани
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
6
Алекс Пинарди
ЦП
22
Иван Пелиццоли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
0
Алекс Теодорани
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Остались в запасе
6
Алекс Пинарди
ЦП
22
Иван Пелиццоли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Чезена - Кальяри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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