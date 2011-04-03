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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Фиорентина
Чезена - Фиорентина: обзор матча 03 апреля 2011
Чезена
03.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 2
Завершен
Фиорентина
18'
Л. Хименес
86'
Ф. Касерта
35'
А. Джилардино
69'
Р. Монтоливо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Фиорентина
ГОЛ! 2:2!
Ф. Касерта
Пас отдал
Д. Малонга
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
Х. Варгас
Замена
М. Маркьонни
️️️️
М. Сантана
Замена
Э. Богдани
️️️️
П. Саммарко
Замена
Ф. Касерта
️️️️
Л. Хименес
ГОЛ! 1:2!
Р. Монтоливо
Пас отдал
М. Сантана
Замена
А. Розина
️️️️
Э. Джаккерини
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
Желтая карточка
Р. Монтоливо
ГОЛ! 1:1!
А. Джилардино
Пас отдал
Х. Варгас
ГОЛ! 1:0!
Л. Хименес
18'
Желтая карточка
Д. Сантон
14'
13'
Желтая карточка
А. Муту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
11
Хуан Варгас
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-5-2
1
Антониоли
5
фон Берген
27
Фелипе
18
Сантон
16
Пароло
15
Джаккерини
23
Саммарко
18
Колуччи
77
Чеккарелли
84
Хименес
24
Малонга
4-4-2
1
Боруц
29
Де Сильвестри
14
Натали
5
Гамберини
21
Паскуаль
11
Сантана
18
Монтоливо
33
Донадель
11
Варгас
12
Муту
19
Джилардино
84
Хименес
26
Касерта
26
Касерта
84
Хименес
15
Джаккерини
27
Розина
27
Розина
15
Джаккерини
23
Саммарко
81
Богдани
81
Богдани
23
Саммарко
11
Варгас
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
11
Варгас
11
Сантана
32
Маркьонни
32
Маркьонни
11
Сантана
Остались в запасе
Чезена
Фиорентина
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
33
Нето
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Чезена - Фиорентина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Дино Мануцци
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