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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Палермо
Чезена - Палермо: обзор матча 21 ноября 2010
Чезена
21.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 2
Завершен
Палермо
24'
Э. Богдани
11'
Й. Иличич
51'
Ф. Микколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Палермо
Замена
Д. Малонга
️️️️
Э. Джаккерини
Замена
Д. Гоян
️️️️
Х. Пасторе
Замена
Л. Чеккарелли
️️️️
М. Лауро
Замена
Н. Ригони
️️️️
А. Бачинович
Замена
Э. Скелотто
️️️️
С. Аппиа
Замена
М. Маккароне
️️️️
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:2!
Ф. Микколи
Пас отдал
М. Кассани
Желтая карточка
М. Лауро
Желтая карточка
С. Аппиа
ГОЛ! 1:1!
Э. Богдани
Пас отдал
Ю. Нагатомо
11'
ГОЛ! 0:1!
Й. Иличич
Пас отдал
Ф. Бальдзаретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
84
Луис Хименес
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Чезена
12
Диего Кавальери
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
93
Даниэль Хара
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4-4-2
1
Антониоли
5
Нагатомо
5
фон Берген
3
Пеллегрино
6
Лауро
4
Аппиа
18
Колуччи
15
Джаккерини
16
Пароло
81
Богдани
84
Хименес
4-3-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
83
Бово
6
Муньос
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
25
Бачинович
23
Ночерино
15
Пасторе
72
Иличич
10
Микколи
4
Аппиа
18
Скелотто
18
Скелотто
4
Аппиа
6
Лауро
77
Чеккарелли
77
Чеккарелли
6
Лауро
15
Джаккерини
24
Малонга
24
Малонга
15
Джаккерини
15
Пасторе
30
Гоян
30
Гоян
15
Пасторе
25
Бачинович
69
Ригони
69
Ригони
25
Бачинович
10
Микколи
7
Маккароне
7
Маккароне
10
Микколи
Остались в запасе
Чезена
Палермо
88
Иван Фатич
ЦЗ
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
93
Даниэль Хара
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
88
Иван Фатич
ЦЗ
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
9
Одион Игало
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэль Хара
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Чезена - Палермо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Дино Мануцци
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