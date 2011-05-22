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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Чезена
Дженоа - Чезена: обзор матча 22 мая 2011
Дженоа
22.05.2011, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 2
Завершен
Чезена
6'
А. Флоро Флорес
17'
А. Флоро Флорес
45'
Р. Паласио
49'
Э. Богдани (П)
86'
Л. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Чезена
ГОЛ! 3:2!
Л. Хименес
Пас отдал
Д. Малонга
Замена
Д. Малонга
️️️️
Э. Джаккерини
Замена
М. Боселли
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
М. Перин
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Богдани
Замена
П. Саммарко
️️️️
Ф. Касерта
ГОЛ! 3:0!
Р. Паласио
Пас отдал
А. Флоро Флорес
20'
Замена
М. Пеллегрино
️️️️
П. Деллафьоре
Замена
К. Каладзе
️️️️
Д. Дайнелли
20'
ГОЛ! 2:0!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Р. Паласио
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Флоро Флорес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
16
Марко Пароло
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Дженоа
13
Каха Каладзе
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Чезена
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
3-2-2-2
1
Перин
24
Моретти
13
Антонелли
13
Рафинья
3
Дайнелли
27
Место
0
Миланетто
7
Росси
8
Паласио
9
Флоро Флорес
4-1-3-2
27
Кальдерони
15
Деллафьоре
18
Сантон
27
Фелипе
6
Лауро
5
Горобсов
26
Касерта
15
Джаккерини
16
Пароло
81
Богдани
84
Хименес
3
Дайнелли
13
Каладзе
13
Каладзе
3
Дайнелли
13
Рафинья
33
Куцка
33
Куцка
13
Рафинья
9
Флоро Флорес
17
Боселли
17
Боселли
9
Флоро Флорес
15
Деллафьоре
3
Пеллегрино
3
Пеллегрино
15
Деллафьоре
26
Касерта
23
Саммарко
23
Саммарко
26
Касерта
15
Джаккерини
24
Малонга
24
Малонга
15
Джаккерини
Остались в запасе
Дженоа
Чезена
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Дженоа - Чезена
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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