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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Чезена
Катания - Чезена: обзор матча 22 сентября 2010
Катания
22.09.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 0
Завершен
Чезена
23'
М. Сильвестре
58'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Чезена
Замена
М. Антенуччи
️️️️
Д. Маскара
Желтая карточка
Н. Сполли
Замена
О. Игало
️️️️
Э. Джаккерини
Желтая карточка
Э. Джаккерини
Замена
М. Иско
️️️️
А. Гомес
Замена
П. Альварес
️️️️
Ч. Капуано
Замена
Д. Малонга
️️️️
М. Пароло
Замена
М. Лауро
️️️️
Л. Чеккарелли
Желтая карточка
М. Лопес
ГОЛ! 2:0!
М. Лопес
Желтая карточка
Л. Чеккарелли
Желтая карточка
М. Бьяджианти
ГОЛ! 1:0!
М. Сильвестре
10'
Желтая карточка
Д. Колуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Чезена
12
Диего Кавальери
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
4-3-3
21
Андухар
33
Капуано
26
Сильвестре
2
Сполли
2
Потенца
5
Карбони
27
Бьяджианти
17
Ледесма
25
Маскара
11
Лопес
10
Гомес
3-5-1-1
1
Антониоли
5
фон Берген
3
Пеллегрино
5
Нагатомо
77
Чеккарелли
4
Аппиа
16
Пароло
18
Колуччи
18
Скелотто
15
Джаккерини
81
Богдани
33
Капуано
22
Альварес
22
Альварес
33
Капуано
10
Гомес
22
Иско
22
Иско
10
Гомес
25
Маскара
7
Антенуччи
7
Антенуччи
25
Маскара
77
Чеккарелли
6
Лауро
6
Лауро
77
Чеккарелли
16
Пароло
24
Малонга
24
Малонга
16
Пароло
15
Джаккерини
9
Игало
9
Игало
15
Джаккерини
Остались в запасе
Катания
Чезена
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
12
Диего Кавальери
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Катания - Чезена
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Анджело Массимино
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