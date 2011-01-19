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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Чезена
Интер - Чезена: обзор матча 19 января 2011
Интер
19.01.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 2
Завершен
Чезена
13'
С. Это'О
15'
Д. Милито
44'
К. Киву
23'
Э. Богдани
30'
Э. Джаккерини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Чезена
Желтая карточка
Й. Беналуан
Замена
И. Кордоба
️️️️
Г. Пандев
Замена
И. Будан
️️️️
Л. Хименес
Замена
Ф. Касерта
️️️️
П. Саммарко
Замена
П. Деллафьоре
️️️️
М. Лауро
Желтая карточка
Э. Джаккерини
ГОЛ! 3:2!
К. Киву
Пас отдал
Майкон
Желтая карточка
М. Матерацци
ГОЛ! 2:2!
Э. Джаккерини
Пас отдал
Л. Хименес
ГОЛ! 2:1!
Э. Богдани
Пас отдал
Л. Чеккарелли
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Д. Милито
Травма
Д. Милито
20'
ГОЛ! 2:0!
Д. Милито
Пас отдал
Г. Пандев
15'
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
Пас отдал
Д. Милито
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
21
Горан Пандев
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
5
Деян Станкович
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Лука Чеккарелли
ПЗ
84
Луис Хименес
ЛВ
23
Паоло Саммарко
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
(К)
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ПВ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Кастеллацци
26
Киву
0
Матерацци
2
Лусио
13
Майкон
91
Камбьяссо
21
Пандев
4
Дзанетти
5
Станкович
22
Милито
9
Это'О
4-3-2-1
1
Антониоли
77
Чеккарелли
5
фон Берген
29
Беналуан
6
Лауро
23
Саммарко
16
Пароло
18
Колуччи
15
Джаккерини
84
Хименес
81
Богдани
21
Пандев
2
Кордоба
2
Кордоба
21
Пандев
22
Милито
14
Биабиани
14
Биабиани
22
Милито
6
Лауро
15
Деллафьоре
15
Деллафьоре
6
Лауро
23
Саммарко
26
Касерта
26
Касерта
23
Саммарко
84
Хименес
19
Будан
19
Будан
84
Хименес
Остались в запасе
Интер
Чезена
21
Паоло Орландони
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
27
Алекс Кальдерони
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Интер - Чезена
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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