Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Чезена
Сампдория - Чезена: обзор матча 06 марта 2011
Сампдория
06.03.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 3
Завершен
Чезена
83'
М. Вольта
90'
М. Маккароне (П)
43'
М. Пароло
46'
Э. Джаккерини
48'
Э. Джаккерини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Чезена
Желтая карточка
Ф. Касерта
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Маккароне
Замена
Л. Пианджерельи
️️️️
Э. Джаккерини
Желтая карточка
Ф. Македа
ГОЛ! 1:3!
М. Вольта
Желтая карточка
Д. Биабиани
Замена
А. Розина
️️️️
Д. Малонга
Замена
Ф. Македа
️️️️
С. Губерти
Замена
Й. Беналуан
️️️️
М. Пеллегрино
Желтая карточка
Э. Джаккерини
ГОЛ! 0:3!
Э. Джаккерини
Замена
М. Вольта
️️️️
С. Луккини
ГОЛ! 0:2!
Э. Джаккерини
Пас отдал
М. Пароло
ГОЛ! 0:1!
М. Пароло
Желтая карточка
М. Лауро
Замена
В. Коман
️️️️
А. Паломбо
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Желтая карточка
С. фон Берген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
9
Федерико Македа
ЦФ
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
4-4-2
23
Курчи
3
Циглер
17
Луккини
5
Гастальделло
6
Дзаури
70
Маннини
17
Паломбо
27
Дессена
8
Губерти
14
Биабиани
7
Маккароне
4-4-2
1
Антониоли
18
Сантон
3
Пеллегрино
5
фон Берген
6
Лауро
26
Касерта
18
Колуччи
16
Пароло
15
Джаккерини
84
Хименес
24
Малонга
17
Луккини
14
Вольта
14
Вольта
17
Луккини
17
Паломбо
78
Коман
78
Коман
17
Паломбо
8
Губерти
9
Македа
9
Македа
8
Губерти
15
Джаккерини
44
Пианджерельи
44
Пианджерельи
15
Джаккерини
3
Пеллегрино
29
Беналуан
29
Беналуан
3
Пеллегрино
24
Малонга
27
Розина
27
Розина
24
Малонга
Остались в запасе
Сампдория
Чезена
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
4
Марко Падалино
ПП
27
Алекс Кальдерони
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
4
Марко Падалино
ПП
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Сампдория - Чезена
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Чезена
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+