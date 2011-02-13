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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Удинезе
Чезена - Удинезе: обзор матча 13 февраля 2011
Чезена
13.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 3
Завершен
Удинезе
41'
А. Ди Натале
69'
Г. Инлер
75'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Удинезе
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Г. Инлер
Замена
М. Пеллегрино
️️️️
Фелипе
Замена
Х. Денис
️️️️
А. Ди Натале
Желтая карточка
Ф. Касерта
ГОЛ! 0:3!
А. Ди Натале
Пас отдал
М. Исла
Желтая карточка
М. Бенатиа
Замена
А. Абди
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 0:2!
Г. Инлер
Пас отдал
А. Ди Натале
Желтая карточка
П. Саммарко
Замена
И. Будан
️️️️
А. Розина
Замена
Ф. Касерта
️️️️
М. Пароло
Желтая карточка
А. Санчес
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Натале
Желтая карточка
М. Лауро
Желтая карточка
М. Пароло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
3-5-1-1
1
Антониоли
6
Лауро
27
Фелипе
5
фон Берген
23
Саммарко
15
Джаккерини
16
Пароло
18
Колуччи
77
Чеккарелли
27
Розина
81
Богдани
4-4-2
1
Ханданович
22
Исла
25
Сапата
4
Бенатиа
6
Домицци
7
Армеро
3
Пинци
88
Инлер
27
Асамоа
10
Ди Натале
4
Санчес
27
Фелипе
3
Пеллегрино
3
Пеллегрино
27
Фелипе
16
Пароло
26
Касерта
26
Касерта
16
Пароло
27
Розина
19
Будан
19
Будан
27
Розина
88
Инлер
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
88
Инлер
4
Санчес
22
Абди
22
Абди
4
Санчес
10
Ди Натале
19
Денис
19
Денис
10
Ди Натале
Остались в запасе
Чезена
Удинезе
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Чезена - Удинезе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Дино Мануцци
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