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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Брешиа
Чезена - Брешиа: обзор матча 15 мая 2011
Чезена
15.05.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Брешиа
60'
Э. Джаккерини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Брешиа
Замена
Д. Колуччи
️️️️
Ф. Касерта
Замена
Д. Малонга
️️️️
Л. Хименес
Желтая карточка
П. Коне
Замена
Д. Зебина
️️️️
Г. Берарди
Замена
Эдер
️️️️
Жонатас
Замена
А. Филиппини
️️️️
А. Вош
ГОЛ! 1:0!
Э. Джаккерини
Пас отдал
И. Будан
Замена
Д. Сантон
️️️️
М. Лауро
Желтая карточка
Д. Дзоболи
Желтая карточка
Ф. Касерта
20'
17'
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
77
Лука Чеккарелли
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Адам Вош
АП
9
Жонатас
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
23
Эдер
ЦФ
3-5-2
1
Антониоли
6
Лауро
27
Фелипе
3
Пеллегрино
26
Касерта
15
Джаккерини
23
Саммарко
16
Пароло
77
Чеккарелли
84
Хименес
19
Будан
3-2-2-1-2
1
Леали
5
Дапрела
2
Дзоболи
6
Бега
28
Берарди
13
Дзамбелли
56
Хетемай
33
Коне
8
Вош
99
Караччиоло
9
Жонатас
6
Лауро
18
Сантон
18
Сантон
6
Лауро
26
Касерта
18
Колуччи
18
Колуччи
26
Касерта
84
Хименес
24
Малонга
24
Малонга
84
Хименес
28
Берарди
11
Зебина
11
Зебина
28
Берарди
8
Вош
4
Филиппини
4
Филиппини
8
Вош
9
Жонатас
23
Эдер
23
Эдер
9
Жонатас
Остались в запасе
Чезена
Брешиа
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
1
Микеле Аркари
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Давиде Байокко
ПП
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Остались в запасе
1
Микеле Аркари
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Давиде Байокко
ПП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Чезена - Брешиа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Дино Мануцци
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