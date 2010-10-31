Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Сампдория
Чезена - Сампдория: обзор матча 31 октября 2010
Чезена
31.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
90'
Д. Паццини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Сампдория
ГОЛ! 0:1!
Д. Паццини
Пас отдал
Г. Марилунго
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Л. Хименес
Замена
Р. Циглер
️️️️
П. Аккарди
Замена
Г. Марилунго
️️️️
Н. Поцци
Желтая карточка
Д. Колуччи
Замена
Д. Маннини
️️️️
С. Губерти
Желтая карточка
Й. Беналуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Чезена
12
Диего Кавальери
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
11
Габриэле Паонесса
ЦП
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
3-5-2
1
Антониоли
5
Нагатомо
29
Беналуан
3
Пеллегрино
4
Аппиа
16
Пароло
18
Колуччи
15
Джаккерини
77
Чеккарелли
84
Хименес
81
Богдани
4-4-2
23
Курчи
6
Дзаури
17
Луккини
5
Гастальделло
20
Аккарди
78
Коман
17
Паломбо
12
Тиссоне
8
Губерти
9
Поцци
11
Паццини
84
Хименес
18
Скелотто
18
Скелотто
84
Хименес
20
Аккарди
3
Циглер
3
Циглер
20
Аккарди
8
Губерти
70
Маннини
70
Маннини
8
Губерти
9
Поцци
19
Марилунго
19
Марилунго
9
Поцци
Остались в запасе
Чезена
Сампдория
11
Габриэле Паонесса
ЦП
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
Остались в запасе
11
Габриэле Паонесса
ЦП
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Чезена - Сампдория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Дино Мануцци
Новости команд
Все
Чезена
Сампдория
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+