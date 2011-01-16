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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Рома
Чезена - Рома: обзор матча 16 января 2011
Чезена
16.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Рома
89'
Ф. Симплисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Рома
Замена
Д. Малонга
️️️️
Э. Джаккерини
+2
ГОЛ! 0:1!
Ф. Симплисио
Замена
Э. Богдани
️️️️
И. Будан
Замена
Адриано
️️️️
М. Вучинич
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Ж. Менез
Замена
П. Саммарко
️️️️
Ф. Касерта
Замена
А. Рози
️️️️
М. Кассетти
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
Э. Джаккерини
Желтая карточка
Д. Де Росси
Желтая карточка
Д. Колуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
16
Марко Пароло
ЛП
84
Луис Хименес
ЛВ
18
Джузеппе Колуччи
(К)
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
15
Эмануэле Джаккерини
ПВ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
30
Фабио Симплисио
ПП
10
Франческо Тотти
(К)
ЛФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
7
Жереми Менез
РФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Адриано
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-3-2-1
1
Антониоли
6
Лауро
3
Пеллегрино
5
фон Берген
15
Деллафьоре
16
Пароло
18
Колуччи
26
Касерта
84
Хименес
15
Джаккерини
19
Будан
4-3-3
32
Дони
27
Кассетти
4
Жуан
8
Бурдиссо
6
Риисе
30
Симплисио
16
Де Росси
20
Перротта
7
Менез
9
Вучинич
10
Тотти
26
Касерта
23
Саммарко
23
Саммарко
26
Касерта
15
Джаккерини
24
Малонга
24
Малонга
15
Джаккерини
19
Будан
81
Богдани
81
Богдани
19
Будан
27
Кассетти
20
Рози
20
Рози
27
Кассетти
9
Вучинич
10
Адриано
10
Адриано
9
Вучинич
7
Менез
22
Боррьелло
22
Боррьелло
7
Менез
Остались в запасе
Чезена
Рома
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Лука Чеккарелли
ПП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
19
Леандро Греко
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Лука Чеккарелли
ПП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
19
Леандро Греко
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Чезена - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 16:55 (прямая)
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