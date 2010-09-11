Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Милан
Чезена - Милан: обзор матча 11 сентября 2010
Чезена
11.09.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Милан
31'
Э. Богдани
44'
Э. Джаккерини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Милан
Пенальти не реализован!
З. Ибрагимович
Замена
Д. Малонга
️️️️
Э. Богдани
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
Робиньо
️️️️
Роналдиньо
Замена
И. Абате
️️️️
Т. Силва
ГОЛ! 2:0!
Э. Джаккерини
Пас отдал
Э. Богдани
ГОЛ! 1:0!
Э. Богдани
Пас отдал
Л. Чеккарелли
Желтая карточка
М. Амброзини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
5
Стив фон Берген
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
77
Лука Чеккарелли
ПЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЛП
4
Стивен Аппиа
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ПП
18
Эсекьель Скелотто
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
49
Роналдиньо
АП
8
Дженнаро Гаттузо
ПП
12
Пато
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Чезена
12
Диего Кавальери
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
11
Габриэле Паонесса
ЦП
84
Луис Хименес
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
70
Робиньо
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-4-2
1
Антониоли
5
Нагатомо
5
фон Берген
3
Пеллегрино
77
Чеккарелли
18
Колуччи
4
Аппиа
16
Пароло
15
Джаккерини
81
Богдани
18
Скелотто
4-3-1-2
32
Аббьяти
23
Бонера
3
Силва
19
Папастатопулос
7
Антонини
8
Гаттузо
21
Пирло
90
Амброзини
49
Роналдиньо
11
Ибрагимович
12
Пато
81
Богдани
24
Малонга
24
Малонга
81
Богдани
3
Силва
20
Абате
20
Абате
3
Силва
49
Роналдиньо
70
Робиньо
70
Робиньо
49
Роналдиньо
8
Гаттузо
9
Индзаги
9
Индзаги
8
Гаттузо
Остались в запасе
Чезена
Милан
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
11
Габриэле Паонесса
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
11
Габриэле Паонесса
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
84
Луис Хименес
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Чезена - Милан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Чезена
Милан
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+