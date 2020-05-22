Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уэйн Раутледж - статистика

Завершил карьеру
7 января 1985 (41), Лондон
#15 | Полузащитник
170 см | 64 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Суонси
18
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Суонси
1 : 1
22.05.2021
Барнсли
1' - 54'
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Барнсли
0 : 1
17.05.2021
Суонси
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уотфорд
2 : 0
08.05.2021
Суонси
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Суонси
2 : 1
01.05.2021
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Рединг
2 : 2
25.04.2021
Суонси
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Суонси
0 : 1
20.04.2021
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 71'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Суонси
2 : 2
17.04.2021
Уиком Уондерерс
9' - 76'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
13.04.2021
Суонси
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Миллуолл
0 : 3
10.04.2021
Суонси
1' - 77'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Суонси
0 : 1
05.04.2021
Престон
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
02.04.2021
Суонси
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Суонси
0 : 1
20.03.2021
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Борнмут
3 : 0
16.03.2021
Суонси
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Лутон Таун
0 : 1
13.03.2021
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Блэкберн
1 : 1
09.03.2021
Суонси
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Барнсли
0 : 2
16.01.2021
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Суонси
2 : 1
02.01.2021
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Суонси
0 : 0
30.12.2020
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
26.12.2020
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Суонси
2 : 0
19.12.2020
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Дерби Каунти
2 : 0
16.12.2020
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Кардифф
0 : 2
12.12.2020
Суонси
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Суонси
0 : 0
08.12.2020
Борнмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 0
05.12.2020
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Мидлсбро
2 : 1
02.12.2020
Суонси
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
29.11.2020
Суонси
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
1 : 1
25.11.2020
Шеффилд Уэнсдэй
61' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Суонси
1 : 0
21.11.2020
Ротерхэм
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
1 : 0
07.11.2020
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Брентфорд
1 : 1
03.11.2020
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Суонси
2 : 0
31.10.2020
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.10.2020
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Суонси
2 : 1
03.10.2020
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уиком Уондерерс
0 : 2
26.09.2020
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Суонси
0 : 0
19.09.2020
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Престон
0 : 1
12.09.2020
Суонси
79' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+