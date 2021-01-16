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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Суонси
Барнсли - Суонси: обзор матча 16 января 2021
Барнсли
16.01.2021, суббота, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 2
Завершен
Суонси
45+1'
Б. Кабанго
55'
Д. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Суонси
90'
+4
Желтая карточка
Д. Лоу
Замена
Л. Томас
️️️️
В. Адебойежо
84'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
М. Соллбауэр
84'
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
82'
Замена
К. Моррис
️️️️
К. Чаплин
63'
Замена
Р. Палмер
️️️️
Х. Кейн
62'
55'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лоу
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Б. Кабанго
Пас отдал
К. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
7
George Byers
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
4-3-3
1
Уолтон
6
Хелик
21
Соллбауэр
5
Андерсен
2
Бриттан
4
Стайлс
20
Моуатт
20
Кейн
8
Чаплин
12
Вудроу
20
Адебойежо
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Гехи
5
Кабанго
26
Ноутон
21
Бидуэлл
4
Фултон
6
Гримес
8
Смит
24
Айю
9
Лоу
21
Соллбауэр
6
Сиббик
6
Сиббик
21
Соллбауэр
20
Кейн
17
Палмер
17
Палмер
20
Кейн
8
Чаплин
9
Моррис
9
Моррис
8
Чаплин
20
Адебойежо
16
Томас
16
Томас
20
Адебойежо
Остались в запасе
Барнсли
Суонси
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
28
Доминик Фризер
ПВ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
8
Оливер Купер
АП
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
7
George Byers
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
28
Доминик Фризер
ПВ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Остались в запасе
8
Оливер Купер
АП
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
7
George Byers
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Барнсли - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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