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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Уотфорд
Суонси - Уотфорд: обзор матча 02 января 2021
Суонси
02.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 1
Завершен
Уотфорд
43'
Д. Лоу
67'
Д. Лоу
20'
Т. Клеверли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Уотфорд
90'
+1
Замена
У. Хьюз
️️️️
Т. Клеверли
90'
Желтая карточка
А. Масина
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Р. Мэннинг
84'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лоу
Пас отдал
К. Смит
67'
60'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Н. Чалоба
46'
Замена
А. Масина
️️️️
Ж. Нгакия
Желтая карточка
М. Гримес
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Лоу
Пас отдал
К. Смит
43'
42'
Желтая карточка
Н. Чалоба
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
33'
Желтая карточка
М. Гехи
21'
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. Клеверли
Пас отдал
А. Грэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
2
Cameron Evans
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
0
K. Crichlow
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
22
Латибодье
5
Кабанго
6
Гехи
21
Бидуэлл
14
Робертс
4
Фултон
6
Гримес
8
Смит
24
Айю
9
Лоу
4-1-2-1-2
12
Фостер
17
Фемения
16
Уилмот
22
Сьерральта
2
Нгакия
15
Чалоба
8
Клеверли
12
Сема
7
Сарр
14
Дини
45
Грэй
3
Мэннинг
3
Мэннинг
Мэннинг
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
Мэннинг
15
Чалоба
37
Гарнер
37
Гарнер
15
Чалоба
2
Нгакия
25
Масина
25
Масина
2
Нгакия
8
Клеверли
19
Хьюз
19
Хьюз
8
Клеверли
Остались в запасе
Суонси
Уотфорд
2
Cameron Evans
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
13
Стивен Бенда
ВР
45
Кейси Палмер
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
26
Даниэль Бахман
ВР
0
K. Crichlow
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
10
Сэм Долби
ЦФ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
2
Cameron Evans
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
13
Стивен Бенда
ВР
45
Кейси Палмер
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
0
K. Crichlow
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
10
Сэм Долби
ЦФ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Суонси - Уотфорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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