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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Суонси
Шеффилд Уэнсдэй - Суонси: обзор матча 13 апреля 2021
Шеффилд Уэнсдэй
13.04.2021, вторник, 20:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 2
Завершен
Суонси
31'
Д. Лоу
74'
Д. Фултон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Суонси
80'
Замена
К. Смит
️️️️
К. Хурихейн
76'
Желтая карточка
К. Робертс
Замена
А. Грин
️️️️
J. BÃ¶rner
76'
75'
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
Р. Мэннинг
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Фултон
Пас отдал
К. Робертс
73'
Замена
К. Робертс
️️️️
У. Раутледж
Замена
I. Brown
️️️️
Л. Шоу
64'
Замена
К. Патерсон
️️️️
Д. Роудс
64'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лоу
Пас отдал
А. Айю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
31
Ян Дханда
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
3-1-5-1
27
Вествуд
5
Хатчинсон
12
Лис
31
29
Шоу
10
Беннэн
3
Рич
10
Виндасс
29
Роудс
6
Пелюпесси
2
Палмер
4-3-2-1
28
Вудман
26
Ноутон
6
Гехи
6
Беннетт
3
Мэннинг
4
Фултон
6
Гримес
14
Хурихейн
24
Айю
15
Раутледж
9
Лоу
29
Роудс
13
Патерсон
13
Патерсон
29
Роудс
29
Шоу
24
24
29
Шоу
31
25
Грин
25
Грин
31
15
Раутледж
14
Робертс
14
Робертс
15
Раутледж
3
Мэннинг
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
3
Мэннинг
14
Хурихейн
8
Смит
8
Смит
14
Хурихейн
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Суонси
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
23
Кирон Фримен
ПЗ
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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