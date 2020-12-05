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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Лутон Таун
Суонси - Лутон Таун: обзор матча 05 декабря 2020
Суонси
05.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 0
Завершен
Лутон Таун
2'
К. Робертс
90'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Лутон Таун
ГОЛ! 2:0!
А. Айю
90'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
М. Гехи
83'
81'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Л. Берри
Замена
К. Палмер
️️️️
Я. Дханда
71'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Л. Каллен
71'
69'
Вторая желтая
М. Пирсон
62'
Замена
E. Lee
️️️️
Д. Монкур
62'
Замена
Г. Корник
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
59'
Желтая карточка
М. Пирсон
52'
Желтая карточка
Г. Ри
Желтая карточка
К. Робертс
45'
ГОЛ! 1:0!
К. Робертс
Пас отдал
А. Айю
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
45
Кейси Палмер
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Джамал Лоу
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
19
Дион Перейра
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
5
Кабанго
6
Гехи
21
Бидуэлл
26
Ноутон
8
Смит
6
Гримес
31
Дханда
24
Айю
11
Каллен
4-1-3-1-1
1
Ши
5
Пирсон
15
Локьер
14
Бри
15
Поттс
8
Дьюсбери-Холл
8
Берри
16
Ри
20
Монкур
18
Кларк
17
Коллинс
6
Гехи
22
Латибодье
22
Латибодье
6
Гехи
31
Дханда
45
Палмер
45
Палмер
31
Дханда
11
Каллен
9
Лоу
9
Лоу
11
Каллен
20
Монкур
18
18
20
Монкур
8
Дьюсбери-Холл
23
Корник
23
Корник
8
Дьюсбери-Холл
8
Берри
25
Луалуа
25
Луалуа
8
Берри
Остались в запасе
Суонси
Лутон Таун
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
32
Гарри Истед
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
9
S. Nombe
ЦФ
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Дион Перейра
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
9
S. Nombe
ЦФ
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Дион Перейра
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Суонси - Лутон Таун
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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