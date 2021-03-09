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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Суонси
Блэкберн - Суонси: обзор матча 09 марта 2021
Блэкберн
09.03.2021, вторник, 21:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
37'
Б. Дак
41'
А. Айю (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Суонси
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Б. Дак
87'
Замена
Л. Трэвис
️️️️
Т. Трибулл
86'
81'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Д. Лоу
Замена
Р. Ньямб
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
76'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
С. Галлахер
70'
68'
Желтая карточка
Б. Кабанго
65'
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Фултон
65'
Замена
К. Смит
️️️️
К. Хурихейн
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
53'
46'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
М. Гехи
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Айю
ГОЛ! 1:0!
Б. Дак
Пас отдал
Т. Трибулл
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
19
Stewart Downing
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Камински
30
Дуглас
4
Харвуд-Беллис
28
Трибулл
26
Ранкин-Костелло
26
Ленихэн
6
Бакли
22
Бреретон
20
Галлахер
24
Долан
23
Дак
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
5
Кабанго
6
Гехи
26
Ноутон
21
Бидуэлл
4
Фултон
6
Гримес
14
Хурихейн
24
Айю
9
Лоу
20
Галлахер
10
Эллиот
10
Эллиот
20
Галлахер
26
Ранкин-Костелло
24
Ньямб
24
Ньямб
26
Ранкин-Костелло
23
Дак
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
23
Дак
28
Трибулл
27
Трэвис
27
Трэвис
28
Трибулл
6
Гехи
22
Латибодье
22
Латибодье
6
Гехи
4
Фултон
31
Дханда
31
Дханда
4
Фултон
14
Хурихейн
8
Смит
8
Смит
14
Хурихейн
9
Лоу
15
Раутледж
15
Раутледж
9
Лоу
Остались в запасе
Блэкберн
Суонси
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
19
Stewart Downing
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
8
Оливер Купер
АП
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Бен Хамер
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
19
Stewart Downing
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Остались в запасе
8
Оливер Купер
АП
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Бен Хамер
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Блэкберн - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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