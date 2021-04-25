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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Суонси
Рединг - Суонси: обзор матча 25 апреля 2021
Рединг
25.04.2021, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 2
Завершен
Суонси
31'
Я. Мейте
90+3'
T. Esteves
67'
Д. Лоу
83'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Суонси
ГОЛ! 2:2!
T. Esteves
90'
+3
Замена
S. Aluko
️️️️
О. Ричардс
87'
87'
Замена
К. Смит
️️️️
К. Хурихейн
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Айю
Пас отдал
Д. Бидуэлл
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
О. Эджария
81'
Замена
T. Esteves
️️️️
Э. Идом
81'
69'
Желтая карточка
Д. Фултон
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лоу
Замена
А. Семеду
️️️️
Я. Мейте
65'
Замена
М. Олисе
️️️️
Д. Свифт
65'
64'
Замена
А. Айю
️️️️
Л. Каллен
64'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
У. Раутледж
64'
Замена
К. Робертс
️️️️
К. Ноутон
ГОЛ! 1:0!
Я. Мейте
Пас отдал
Д. Свифт
31'
Желтая карточка
Т. Холмс
19'
17'
Желтая карточка
М. Гехи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
4-4-2
1
Кабрал
3
Ричардс
17
Идом
26
Мур
12
Холмс
29
Лорент
8
Свифт
14
Эджария
4
Риномхота
19
Жоао
11
Мейте
4-3-1-2
28
Вудман
26
Ноутон
5
Кабанго
6
Гехи
21
Бидуэлл
14
Хурихейн
4
Фултон
6
Гримес
15
Раутледж
11
Каллен
9
Лоу
3
Ричардс
23
23
3
Ричардс
17
Идом
19
19
17
Идом
8
Свифт
17
Олисе
17
Олисе
8
Свифт
11
Мейте
30
Семеду
30
Семеду
11
Мейте
14
Эджария
47
Пушкаш
47
Пушкаш
14
Эджария
26
Ноутон
14
Робертс
14
Робертс
26
Ноутон
14
Хурихейн
8
Смит
8
Смит
14
Хурихейн
11
Каллен
24
Айю
24
Айю
11
Каллен
15
Раутледж
7
Уиттакер
7
Уиттакер
15
Раутледж
Остались в запасе
Рединг
Суонси
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
9
Sam Baldock
ЦФ
Остались в запасе
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Рединг - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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