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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Суонси
Миллуолл - Суонси: обзор матча 10 апреля 2021
Миллуолл
10.04.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 3
Завершен
Суонси
45+1'
А. Айю
76'
Д. Лоу
85'
Д. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Суонси
90'
+3
Замена
М. Уиттакер
️️️️
А. Айю
85'
ГОЛ! 0:3!
Д. Лоу
Пас отдал
А. Айю
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
М. Беннетт
78'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Б. Митчелл
77'
77'
Замена
К. Робертс
️️️️
У. Раутледж
76'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лоу
Замена
М. Ромео
️️️️
Д. МакНамара
62'
Замена
К. Мэхони
️️️️
М. Кифтенбельд
62'
Замена
К. Зохоре
️️️️
A. Pearce
62'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Айю
Пас отдал
К. Хурихейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
3-2-3-1
33
Биалковски
5
Купер
12
Эванс
2
Мэлони
15
20
МакНамара
8
Кифтенбельд
17
Уоллес
16
Митчелл
10
Беннетт
4-3-2-1
28
Вудман
26
Ноутон
6
Беннетт
6
Гехи
3
Мэннинг
4
Фултон
6
Гримес
14
Хурихейн
24
Айю
15
Раутледж
9
Лоу
20
МакНамара
2
Ромео
2
Ромео
20
МакНамара
10
Беннетт
6
Уилльямс
6
Уилльямс
10
Беннетт
8
Кифтенбельд
11
Мэхони
11
Мэхони
8
Кифтенбельд
15
7
Зохоре
7
Зохоре
15
16
Митчелл
10
Бедварссон
10
Бедварссон
16
Митчелл
15
Раутледж
14
Робертс
14
Робертс
15
Раутледж
24
Айю
7
Уиттакер
7
Уиттакер
24
Айю
Остались в запасе
Миллуолл
Суонси
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Миллуолл - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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