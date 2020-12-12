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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Суонси
Кардифф - Суонси: обзор матча 12 декабря 2020
Кардифф
12.12.2020, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 2
Завершен
Суонси
6'
Д. Лоу
72'
Д. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Суонси
Замена
Г. Уит
️️️️
У. Волкс
90'
+1
87'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Д. Лоу
Замена
М. Пак
️️️️
М. Харрис
77'
72'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лоу
Вторая желтая
Д. Роллс
67'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
К. Мур
56'
Желтая карточка
Д. Роллс
46'
Желтая карточка
К. Мур
35'
35'
Желтая карточка
М. Гехи
Желтая карточка
Ш. Моррисон
18'
14'
Желтая карточка
Р. Беннетт
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лоу
Пас отдал
К. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
3-5-1-1
12
Смитис
23
Моррисон
35
Нельсон
12
Беннетт
10
Бакуна
6
Волкс
32
Роллс
9
Ожо
9
Харрис
10
Уилсон
19
Мур
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Гехи
6
Беннетт
26
Ноутон
21
Бидуэлл
8
Смит
4
Фултон
6
Гримес
24
Айю
9
Лоу
9
Харрис
7
Пак
7
Пак
9
Харрис
6
Волкс
11
Уит
11
Уит
6
Волкс
19
Мур
19
Глатцель
19
Глатцель
19
Мур
9
Лоу
15
Раутледж
15
Раутледж
9
Лоу
Остались в запасе
Кардифф
Суонси
3
Джоэл Баган
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Стивен Бенда
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
3
Джоэл Баган
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Стивен Бенда
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Кардифф - Суонси
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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