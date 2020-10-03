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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Миллуолл
Суонси - Миллуолл: обзор матча 03 октября 2020
Суонси
03.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 1
Завершен
Миллуолл
46'
Д. Бидуэлл
69'
Б. Кабанго
51'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Миллуолл
90'
+4
Желтая карточка
С. Мэлони
85'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
A. Pearce
Замена
Д. Фултон
️️️️
М. Гиббс-Уайт
80'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Д. Лоу
75'
74'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Т. Брэдшоу
74'
Замена
M. Smith
️️️️
М. Беннетт
ГОЛ! 2:1!
Б. Кабанго
69'
51'
ГОЛ! 1:1!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Ш. Хатчинсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Бидуэлл
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
46'
Желтая карточка
М. Гехи
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Суонси
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Бенда
6
Родон
6
Гехи
5
Кабанго
21
Бидуэлл
14
Робертс
8
Смит
6
Гримес
10
Гиббс-Уайт
24
Айю
9
Лоу
3-2-2-3
33
Биалковски
15
2
Ромео
5
Купер
4
Хатчинсон
2
Мэлони
17
Уоллес
18
Вудс
18
Леонард
9
Брэдшоу
10
Беннетт
9
Лоу
14
Дьекереш
14
Дьекереш
9
Лоу
10
Гиббс-Уайт
4
Фултон
4
Фултон
10
Гиббс-Уайт
10
Беннетт
17
17
10
Беннетт
9
Брэдшоу
11
Мэхони
11
Мэхони
9
Брэдшоу
15
10
Бедварссон
10
Бедварссон
15
Остались в запасе
Суонси
Миллуолл
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
Остались в запасе
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Суонси - Миллуолл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
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