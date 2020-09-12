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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Суонси
Престон - Суонси: обзор матча 12 сентября 2020
Престон
12.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
53'
М. Гиббс-Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Суонси
79'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Д. Лоу
Замена
P. Gallagher
️️️️
Р. Ледсон
72'
63'
Замена
Д. Фултон
️️️️
М. Гиббс-Уайт
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Б. Бодин
57'
Замена
Д. Стокли
️️️️
С. Синклейр
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
Д. Бидуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Престон
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
7
Кристоффер Петерсон
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-4-2
1
Рипли
14
Стори
16
Хьюз
4
Пирсон
6
Дэвис
8
Брауне
44
Поттс
4
Ледсон
29
Баркуйзен
7
Синклейр
31
Бодин
3-2-3-1-1
28
Вудман
6
Родон
6
Гехи
5
Кабанго
14
Робертс
21
Бидуэлл
8
Смит
10
Гиббс-Уайт
6
Гримес
24
Айю
9
Лоу
4
Ледсон
12
12
4
Ледсон
31
Бодин
24
Магуайр
24
Магуайр
31
Бодин
7
Синклейр
9
Стокли
9
Стокли
7
Синклейр
10
Гиббс-Уайт
4
Фултон
4
Фултон
10
Гиббс-Уайт
9
Лоу
15
Раутледж
15
Раутледж
9
Лоу
Остались в запасе
Престон
Суонси
1
Matthew Hudson
ЦФ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
13
Стивен Бенда
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
31
Ян Дханда
ЦП
7
Кристоффер Петерсон
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
1
Matthew Hudson
ЦФ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
31
Ян Дханда
ЦП
7
Кристоффер Петерсон
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Престон - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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