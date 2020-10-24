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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Суонси
Бристоль Сити - Суонси: обзор матча 24 октября 2020
Бристоль Сити
24.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
83'
Н. Уэллс (П)
51'
Д. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Суонси
Желтая карточка
Н. Уэллс
89'
87'
Желтая карточка
А. Айю
83'
Желтая карточка
М. Гримес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Уэллс
83'
81'
Желтая карточка
Д. Фултон
80'
Желтая карточка
К. Робертс
Замена
Н. Уэллс
️️️️
T. Moore
78'
77'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Д. Лоу
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
С. Сессеньон
73'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
А. Вайманн
65'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лоу
Пас отдал
К. Робертс
32'
Желтая карточка
К. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
3-2-2-3
25
Бентли
4
2
Сессеньон
12
Дасилва
26
Калас
26
Винер
11
35
Патерсон
18
Вайманн
18
Мартин
42
Семеньо
3-2-3-1-1
28
Вудман
6
Беннетт
6
Гехи
5
Кабанго
14
Робертс
21
Бидуэлл
8
Смит
4
Фултон
6
Гримес
24
Айю
9
Лоу
18
Вайманн
47
О'Доуда
47
О'Доуда
18
Вайманн
2
Сессеньон
18
Дьедиу
18
Дьедиу
2
Сессеньон
4
21
Уэллс
21
Уэллс
4
9
Лоу
14
Дьекереш
14
Дьекереш
9
Лоу
Остались в запасе
Бристоль Сити
Суонси
1
Макс О'Лири
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
32
Джек Хант
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
31
Ян Дханда
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
32
Джек Хант
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
31
Ян Дханда
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Бристоль Сити - Суонси
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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