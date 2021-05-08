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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Суонси
Уотфорд - Суонси: обзор матча 08 мая 2021
Уотфорд
08.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
56'
А. Грэй
87'
И. Саксесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Суонси
ГОЛ! 2:0!
И. Саксесс
Пас отдал
М. Наварро
87'
Замена
А. Масина
️️️️
Д. Гослинг
82'
Замена
Б. Уилмот
️️️️
К. Сема
82'
77'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
К. Хурихейн
Замена
Т. Дини
️️️️
А. Грэй
72'
66'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Л. Каллен
66'
Замена
К. Смит
️️️️
М. Гримес
66'
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Лоу
Замена
У. Хьюз
️️️️
Ф. Зинкернагель
65'
Замена
Ж. Педро
️️️️
C. SÃ¡nchez
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Грэй
Пас отдал
К. Сема
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
0
A. Lazaar
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
3-2-1-4
12
Фостер
20
Кэткарт
27
Кабаселе
22
Наварро
12
Сема
32
Гослинг
11
Зинкернагель
45
Грэй
90
Саксесс
13
0
4-3-1-2
28
Вудман
14
Робертс
6
Гехи
6
Беннетт
21
Бидуэлл
6
Гримес
4
Фултон
14
Хурихейн
24
Айю
11
Каллен
9
Лоу
13
9
Педро
9
Педро
13
32
Гослинг
25
Масина
25
Масина
32
Гослинг
12
Сема
16
Уилмот
16
Уилмот
12
Сема
11
Зинкернагель
19
Хьюз
19
Хьюз
11
Зинкернагель
45
Грэй
14
Дини
14
Дини
45
Грэй
6
Гримес
8
Смит
8
Смит
6
Гримес
9
Лоу
31
Дханда
31
Дханда
9
Лоу
11
Каллен
15
Раутледж
15
Раутледж
11
Каллен
14
Хурихейн
7
Уиттакер
7
Уиттакер
14
Хурихейн
Остались в запасе
Уотфорд
Суонси
18
Стипе Перица
ЦФ
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
18
Стипе Перица
ЦФ
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Уотфорд - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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