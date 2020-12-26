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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
Куинз Парк Рейнджерс - Суонси: обзор матча 26 декабря 2020
Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 2
Завершен
Суонси
44'
А. Айю
54'
Д. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
Желтая карточка
Д. Болл
79'
Замена
К. Уиллок
️️️️
T. Carroll
77'
Замена
А. Адома
️️️️
Т. Кейн
77'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Н. Хямяляйнен
66'
Замена
Ч. Келман
️️️️
М. Бонн
66'
65'
Замена
К. Смит
️️️️
Я. Дханда
54'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лоу
Пас отдал
М. Гримес
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Айю
34'
Желтая карточка
Я. Дханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
8
Оливер Купер
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
4-4-2
88
Дьенг
16
Дикки
5
Барбе
22
Хямяляйнен
34
Кейн
5
11
10
Хаир
4
Болл
9
Бонн
13
Дайкс
3-2-3-1-1
28
Вудман
6
Гехи
6
Беннетт
5
Кабанго
14
Робертс
21
Бидуэлл
4
Фултон
6
Гримес
31
Дханда
24
Айю
9
Лоу
22
Хямяляйнен
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
22
Хямяляйнен
9
Бонн
23
Келман
23
Келман
9
Бонн
11
16
Уиллок
16
Уиллок
11
34
Кейн
37
Адома
37
Адома
34
Кейн
31
Дханда
8
Смит
8
Смит
31
Дханда
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Суонси
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
13
Стивен Бенда
ВР
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
8
Оливер Купер
АП
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
8
Оливер Купер
АП
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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