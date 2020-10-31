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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Блэкберн
Суонси - Блэкберн: обзор матча 31 октября 2020
Суонси
31.10.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 0
Завершен
Блэкберн
25'
Б. Кабанго
61'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Блэкберн
79'
Замена
J. Davenport
️️️️
А. Армстронг
Замена
К. Палмер
️️️️
Я. Дханда
76'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Д. Лоу
66'
ГОЛ! 2:0!
А. Айю
Пас отдал
Я. Дханда
61'
60'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Б. Бреретон
60'
Замена
Т. Долан
️️️️
К. Эванс
Желтая карточка
Б. Кабанго
55'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
30'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кабанго
Пас отдал
К. Робертс
25'
Желтая карточка
А. Айю
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Блэкберн
32
Антонис Стергиакис
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
5
Кабанго
6
Гехи
21
Бидуэлл
26
Ноутон
31
Дханда
4
Фултон
8
Смит
24
Айю
9
Лоу
3-1-3-1-2
1
Пирс
24
Ньямб
30
Эванс
33
Уильямс
28
Трибулл
17
Беннетт
26
Ранкин-Костелло
26
Ленихэн
22
Бреретон
10
Армстронг
90
Холтби
9
Лоу
14
Дьекереш
14
Дьекереш
9
Лоу
31
Дханда
45
Палмер
45
Палмер
31
Дханда
10
Армстронг
19
19
10
Армстронг
22
Бреретон
20
Галлахер
20
Галлахер
22
Бреретон
30
Эванс
24
Долан
24
Долан
30
Эванс
Остались в запасе
Суонси
Блэкберн
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Алан Кертис
32
Антонис Стергиакис
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Суонси - Блэкберн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Либерти
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