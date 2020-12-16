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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Суонси
Дерби Каунти - Суонси: обзор матча 16 декабря 2020
Дерби Каунти
16.12.2020, среда, 20:30
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
4'
К. Казим-Ричардс
37'
К. Йозвяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Суонси
Замена
J. Stretton
️️️️
К. Казим-Ричардс
90'
+5
Замена
Л. Сибли
️️️️
К. Йозвяк
90'
81'
Замена
Л. Каллен
️️️️
К. Смит
Замена
Д. Холмс
️️️️
М. Уогхорн
73'
67'
Желтая карточка
А. Айю
61'
Замена
Д. Гэррик
️️️️
Д. Лоу
46'
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Фултон
46'
Замена
Я. Дханда
️️️️
К. Ноутон
46'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. Бидуэлл
ГОЛ! 2:0!
К. Йозвяк
Пас отдал
М. Уогхорн
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Казим-Ричардс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
12
Джейсон Найт
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
45
Кейси Палмер
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-1-3-2
1
Маршалл
3
Бьюкэнан
5
Кларк
14
Бирн
20
5
Белик
12
Найт
4
Шинни
29
Уогхорн
91
Казим-Ричардс
72
Йозвяк
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Гехи
6
Беннетт
26
Ноутон
21
Бидуэлл
4
Фултон
8
Смит
6
Гримес
24
Айю
9
Лоу
91
Казим-Ричардс
14
14
91
Казим-Ричардс
29
Уогхорн
14
Холмс
14
Холмс
29
Уогхорн
72
Йозвяк
32
Сибли
32
Сибли
72
Йозвяк
21
Бидуэлл
3
Мэннинг
3
Мэннинг
21
Бидуэлл
4
Фултон
45
Палмер
45
Палмер
4
Фултон
26
Ноутон
31
Дханда
31
Дханда
26
Ноутон
9
Лоу
22
Гэррик
22
Гэррик
9
Лоу
8
Смит
11
Каллен
11
Каллен
8
Смит
Остались в запасе
Дерби Каунти
Суонси
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
13
Стивен Бенда
ВР
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Дерби Каунти - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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