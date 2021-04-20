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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
Суонси - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 20 апреля 2021
Суонси
20.04.2021, вторник, 21:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
90'
Л. Дайкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+2
Желтая карточка
Н. Хямяляйнен
90'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дайкс
Пас отдал
А. Адома
86'
Желтая карточка
Ч. Остин
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Д. Лоу
86'
79'
Замена
С. Филд
️️️️
И. Хаир
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Фултон
75'
74'
Замена
А. Адома
️️️️
О. Какай
Замена
Л. Каллен
️️️️
У. Раутледж
71'
67'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Д. Томас
55'
Желтая карточка
Р. Дикки
Желтая карточка
Д. Фултон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Уолш
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Гехи
6
Беннетт
21
Бидуэлл
26
Ноутон
6
Гримес
4
Фултон
8
Смит
15
Раутледж
9
Лоу
4-5-1
1
Ламли
16
Дикки
5
Барбе
22
Хямяляйнен
29
Какай
8
Томас
4
Болл
10
Хаир
16
Уиллок
10
Йохансен
13
Дайкс
4
Фултон
31
Дханда
31
Дханда
4
Фултон
15
Раутледж
11
Каллен
11
Каллен
15
Раутледж
9
Лоу
7
Уиттакер
7
Уиттакер
9
Лоу
10
Хаир
26
Филд
26
Филд
10
Хаир
29
Какай
37
Адома
37
Адома
29
Какай
8
Томас
32
Остин
32
Остин
8
Томас
Остались в запасе
Суонси
Куинз Парк Рейнджерс
8
Оливер Купер
АП
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
1
Джо Уолш
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
8
Оливер Купер
АП
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
Остались в запасе
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
1
Джо Уолш
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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