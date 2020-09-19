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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Бирмингем Сити
Суонси - Бирмингем Сити: обзор матча 19 сентября 2020
Суонси
19.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Бирмингем Сити
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Лоу
85'
11'
Желтая карточка
Х. Дин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
7
Кристоффер Петерсон
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Зак Джикок
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
5
Кабанго
6
Родон
6
Гехи
21
Бидуэлл
14
Робертс
6
Гримес
8
Смит
10
Гиббс-Уайт
24
Айю
9
Лоу
4-1-3-2
13
Этеридж
32
Фрэнд
6
Дин
2
Колен
24
Педерсен
26
Суньич
21
Тораль
10
Санчес
8
91
Бела
10
Юткевич
9
Лоу
11
Каллен
11
Каллен
9
Лоу
Остались в запасе
Суонси
Бирмингем Сити
13
Стивен Бенда
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Кристоффер Петерсон
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
1
Зак Джикок
ВР
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
3
Стив Седдон
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Кристоффер Петерсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Зак Джикок
ВР
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
3
Стив Седдон
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Суонси - Бирмингем Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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