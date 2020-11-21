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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Ротерхэм
Суонси - Ротерхэм: обзор матча 21 ноября 2020
Суонси
21.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Ротерхэм
28'
М. Гримес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ротерхэм
Замена
К. Смит
️️️️
Д. Лоу
87'
Замена
К. Палмер
️️️️
Я. Дханда
77'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Л. Каллен
74'
62'
Замена
К. Вассел
️️️️
Ф. Джозефзун
54'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Херст
46'
Замена
М. Миллер
️️️️
Д. Линдси
46'
Замена
T. Clarke
️️️️
M. Olosunde
45'
+1
Желтая карточка
Д. Барласер
Желтая карточка
Р. Беннетт
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Гримес
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
4
Matthew Olosunde
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Дэниел Уильямс
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
8
Оливер Купер
АП
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Adam Thompson
ЦФ
2
Billy Jones
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
3-2-3-2
28
Вудман
14
Робертс
6
Беннетт
5
Кабанго
21
Бидуэлл
26
Ноутон
4
Фултон
6
Гримес
31
Дханда
11
Каллен
9
Лоу
2-4-4
31
Блэкмэн
45
Хардинг
2
26
Уайлс
4
Барласер
29
Линдси
25
Крукс
8
Джозефзун
20
15
Херст
4
31
Дханда
45
Палмер
45
Палмер
31
Дханда
9
Лоу
8
Смит
8
Смит
9
Лоу
11
Каллен
15
Раутледж
15
Раутледж
11
Каллен
4
15
15
4
8
Джозефзун
9
Вассел
9
Вассел
8
Джозефзун
15
Херст
14
Смит
14
Смит
15
Херст
29
Линдси
19
Миллер
19
Миллер
29
Линдси
Остались в запасе
Суонси
Ротерхэм
8
Оливер Купер
АП
14
Дэниел Уильямс
ЦП
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Стивен Бенда
ВР
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
Главный тренер
Алан Кертис
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Adam Thompson
ЦФ
2
Billy Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
8
Оливер Купер
АП
14
Дэниел Уильямс
ЦП
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Стивен Бенда
ВР
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Adam Thompson
ЦФ
2
Billy Jones
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Суонси - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
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