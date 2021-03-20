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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Кардифф
Суонси - Кардифф: обзор матча 20 марта 2021
Суонси
20.03.2021, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 1
Завершен
Кардифф
8'
Э. Флинт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Кардифф
84'
Замена
О. Ожо
️️️️
Х. Уилсон
81'
Желтая карточка
У. Волкс
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Фултон
80'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. Бидуэлл
76'
Замена
Д. Лоу
️️️️
К. Ноутон
76'
66'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Л. Бакуна
45'
+1
Желтая карточка
Ш. Моррисон
Замена
К. Смит
️️️️
К. Хурихейн
18'
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Флинт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
9
Марк Харрис
ЦП
8
Сэм Боуэн
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Гехи
6
Беннетт
21
Бидуэлл
26
Ноутон
14
Хурихейн
6
Гримес
4
Фултон
24
Айю
7
Уиттакер
3-1-4-1-1
12
Филлипс
3
Браун
44
Флинт
23
Моррисон
10
Санг
32
Роллс
6
Волкс
7
Пак
10
Бакуна
10
Уилсон
19
Мур
21
Бидуэлл
3
Мэннинг
3
Мэннинг
21
Бидуэлл
14
Хурихейн
8
Смит
8
Смит
14
Хурихейн
4
Фултон
31
Дханда
31
Дханда
4
Фултон
26
Ноутон
9
Лоу
9
Лоу
26
Ноутон
10
Уилсон
9
Ожо
9
Ожо
10
Уилсон
10
Бакуна
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Бакуна
Остались в запасе
Суонси
Кардифф
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Алан Кертис
9
Марк Харрис
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
8
Сэм Боуэн
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
12
Алекс Смитис
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Остались в запасе
9
Марк Харрис
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
8
Сэм Боуэн
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
12
Алекс Смитис
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Суонси - Кардифф
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
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