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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Суонси
Норвич Сити - Суонси: обзор матча 07 ноября 2020
Норвич Сити
07.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
84'
М. Стиперманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Суонси
90'
+4
Желтая карточка
К. Робертс
Желтая карточка
М. Ааронс
88'
86'
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Фултон
ГОЛ! 1:0!
М. Стиперманн
Пас отдал
Э. Буэндия
84'
Замена
Д. Мартин
️️️️
П. Плахета
68'
Замена
Б. Мамба
️️️️
Я. Серенсен
68'
59'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
К. Палмер
55'
Желтая карточка
Д. Фултон
46'
Замена
М. Гримес
️️️️
К. Ноутон
38'
Желтая карточка
Р. Беннетт
36'
Желтая карточка
К. Ноутон
17'
Желтая карточка
М. Гехи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
18
Якоб Серенсен
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Крул
4
Хэнли
4
Циммерманн
3
Ааронс
34
Скипп
18
Серенсен
23
МакЛин
77
Плахета
22
Стиперманн
10
Буэндия
20
Пукки
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Гехи
6
Беннетт
26
Ноутон
21
Бидуэлл
8
Смит
4
Фултон
45
Палмер
24
Айю
9
Лоу
18
Серенсен
19
Мамба
19
Мамба
18
Серенсен
77
Плахета
16
Мартин
16
Мартин
77
Плахета
45
Палмер
14
Дьекереш
14
Дьекереш
45
Палмер
4
Фултон
31
Дханда
31
Дханда
4
Фултон
26
Ноутон
6
Гримес
6
Гримес
26
Ноутон
Остались в запасе
Норвич Сити
Суонси
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Норвич Сити - Суонси
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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