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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Шеффилд Уэнсдэй
Суонси - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 25 ноября 2020
Суонси
25.11.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
60'
А. Айю
27'
А. Рич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Шеффилд Уэнсдэй
70'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
М. Луонго
69'
Замена
Л. Шоу
️️️️
J. van Aken
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. Бидуэлл
61'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Д. Лоу
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
Пас отдал
К. Робертс
60'
Желтая карточка
Я. Дханда
57'
56'
Замена
Э. Качунга
️️️️
Д. Роудс
Желтая карточка
М. Гримес
48'
Замена
А. Айю
️️️️
К. Ноутон
46'
Замена
К. Палмер
️️️️
Л. Каллен
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Рич
Пас отдал
Б. Беннэн
Желтая карточка
Б. Кабанго
26'
14'
Замена
Д. Уайлдсмит
️️️️
К. Вествуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
45
Кейси Палмер
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
3-2-3-2
28
Вудман
14
Робертс
5
Кабанго
6
Беннетт
21
Бидуэлл
26
Ноутон
6
Гримес
8
Смит
31
Дханда
9
Лоу
11
Каллен
4-4-2
27
Вествуд
31
28
Одубайо
13
Патерсон
12
Лис
2
Палмер
10
Беннэн
29
Роудс
3
Рич
21
Луонго
4
21
Бидуэлл
3
Мэннинг
3
Мэннинг
21
Бидуэлл
11
Каллен
45
Палмер
45
Палмер
11
Каллен
26
Ноутон
24
Айю
24
Айю
26
Ноутон
9
Лоу
15
Раутледж
15
Раутледж
9
Лоу
4
29
Шоу
29
Шоу
4
27
Вествуд
33
Уайлдсмит
33
Уайлдсмит
27
Вествуд
21
Луонго
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
21
Луонго
29
Роудс
10
Качунга
10
Качунга
29
Роудс
Остались в запасе
Суонси
Шеффилд Уэнсдэй
13
Стивен Бенда
ВР
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
8
Оливер Купер
АП
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
8
Оливер Купер
АП
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Остались в запасе
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Суонси - Шеффилд Уэнсдэй
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
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