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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Барнсли
Суонси - Барнсли: обзор матча 19 декабря 2020
Суонси
19.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 0
Завершен
Барнсли
2'
Д. Лоу
66'
В. Адебойежо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Барнсли
Желтая карточка
К. Робертс
90'
+4
82'
Замена
Х. Кейн
️️️️
А. Моуатт
71'
Замена
Р. Палмер
️️️️
М. Джеймс
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
В. Адебойежо
66'
57'
Замена
Д. Миллер
️️️️
Д. Фризер
57'
Замена
Л. Томас
️️️️
К. Чаплин
57'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Вудроу
29'
Желтая карточка
Д. Уолтон
ГОЛ! 1:0!
Д. Лоу
Пас отдал
Б. Кабанго
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
8
Оливер Купер
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
10
Джордж Миллер
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
6
Беннетт
6
Гехи
5
Кабанго
21
Бидуэлл
14
Робертс
6
Гримес
4
Фултон
31
Дханда
24
Айю
9
Лоу
3-2-2-1-2
1
Уолтон
6
Хелик
5
Андерсен
21
Соллбауэр
2
Бриттан
29
Одуор
37
Джеймс
20
Моуатт
28
Фризер
8
Чаплин
12
Вудроу
28
Фризер
10
Миллер
10
Миллер
28
Фризер
12
Вудроу
20
Адебойежо
20
Адебойежо
12
Вудроу
37
Джеймс
17
Палмер
17
Палмер
37
Джеймс
20
Моуатт
20
Кейн
20
Кейн
20
Моуатт
8
Чаплин
16
Томас
16
Томас
8
Чаплин
Остались в запасе
Суонси
Барнсли
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Стивен Бенда
ВР
8
Оливер Купер
АП
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
4
Яспер Мун
ЦЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Стивен Бенда
ВР
8
Оливер Купер
АП
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Остались в запасе
4
Яспер Мун
ЦЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Суонси - Барнсли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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