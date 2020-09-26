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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Суонси
Уиком Уондерерс - Суонси: обзор матча 26 сентября 2020
Уиком Уондерерс
26.09.2020, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 2
Завершен
Суонси
13'
А. Айю
23'
Д. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Суонси
Желтая карточка
J. Parker
85'
Замена
С. Кашкет
️️️️
Д. Уилер
83'
82'
Замена
Д. Фултон
️️️️
М. Гиббс-Уайт
82'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Лоу
Замена
J. Parker
️️️️
М. Блумфилд
76'
Замена
Д. Хорган
️️️️
Ф. Оньединма
69'
23'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лоу
Пас отдал
А. Айю
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Айю
Пас отдал
Д. Бидуэлл
Желтая карточка
Ф. Оньединма
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
22
Ник Фримен
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
35
Деннис Адениран
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
27
Joshua Parker
ЦФ
16
Giles Phillips
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
7
Кристоффер Петерсон
ЦФ
3-5-1-1
21
Оллсоп
26
Стюарт
26
МакКарти
17
Тафазолли
22
Фримен
7
Уилер
10
Блумфилд
35
Адениран
44
Оньединма
2
Гриммер
9
Самуэль
3-2-3-1-1
28
Вудман
6
Родон
6
Гехи
5
Кабанго
14
Робертс
21
Бидуэлл
8
Смит
10
Гиббс-Уайт
6
Гримес
24
Айю
9
Лоу
10
Блумфилд
27
27
10
Блумфилд
7
Уилер
20
Кашкет
20
Кашкет
7
Уилер
44
Оньединма
7
Хорган
7
Хорган
44
Оньединма
10
Гиббс-Уайт
4
Фултон
4
Фултон
10
Гиббс-Уайт
9
Лоу
11
Каллен
11
Каллен
9
Лоу
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Суонси
16
Giles Phillips
ЦФ
3
Джо Якобсон
ЛЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
13
Стивен Бенда
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
31
Ян Дханда
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Кристоффер Петерсон
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
16
Giles Phillips
ЦФ
3
Джо Якобсон
ЛЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
31
Ян Дханда
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Кристоффер Петерсон
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Уиком Уондерерс - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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