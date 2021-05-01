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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Дерби Каунти
Суонси - Дерби Каунти: обзор матча 01 мая 2021
Суонси
01.05.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 1
Завершен
Дерби Каунти
64'
М. Уиттакер
66'
К. Робертс
48'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Дерби Каунти
Замена
Б. Купер
️️️️
Д. Лоу
90'
+2
Замена
Д. Фултон
️️️️
Я. Дханда
86'
80'
Замена
Л. Сибли
️️️️
М. Уогхорн
69'
Замена
П. Робертс
️️️️
К. Йозвяк
Желтая карточка
Д. Лоу
67'
ГОЛ! 2:1!
К. Робертс
Пас отдал
М. Гримес
66'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. Бидуэлл
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Уиттакер
Пас отдал
Б. Кабанго
64'
Желтая карточка
М. Уиттакер
62'
48'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лоуренс
26'
Желтая карточка
Н. Бирн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Оливер Купер
АП
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
4-3-3
28
Вудман
21
Бидуэлл
5
Кабанго
6
Беннетт
14
Робертс
6
Гримес
8
Смит
31
Дханда
9
Лоу
11
Каллен
7
Уиттакер
4-3-1-2
13
Рос
3
Форсит
5
Кларк
25
Эдмундсон
14
Бирн
29
Уогхорн
4
Шинни
12
Найт
10
Лоуренс
72
Йозвяк
91
Казим-Ричардс
9
Лоу
15
Купер
15
Купер
9
Лоу
21
Бидуэлл
3
Мэннинг
3
Мэннинг
21
Бидуэлл
31
Дханда
4
Фултон
4
Фултон
31
Дханда
29
Уогхорн
32
Сибли
32
Сибли
29
Уогхорн
72
Йозвяк
16
Робертс
16
Робертс
72
Йозвяк
Остались в запасе
Суонси
Дерби Каунти
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Алан Кертис
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
44
Эйран Кашин
ЦЗ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
1
Дэвид Маршалл
ВР
18
Макс Берд
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Остались в запасе
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
44
Эйран Кашин
ЦЗ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
1
Дэвид Маршалл
ВР
18
Макс Берд
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Суонси - Дерби Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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