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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Престон
Суонси - Престон: обзор матча 05 апреля 2021
Суонси
05.04.2021, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 1
Завершен
Престон
90+1'
М. Гримес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Престон
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Гримес
Замена
У. Раутледж
️️️️
М. Уиттакер
81'
Замена
Я. Дханда
️️️️
К. Хурихейн
81'
80'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Б. Поттс
75'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Э. Риис
Желтая карточка
Д. Лоу
64'
Желтая карточка
М. Гехи
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
8
Оливер Купер
АП
Престон
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
31
Louis Moult
ЦФ
34
Lewis Coulton
ЦФ
1
Matthew Hudson
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
4-3-1-2
28
Вудман
3
Мэннинг
5
Кабанго
6
Гехи
14
Робертс
14
Хурихейн
6
Гримес
4
Фултон
24
Айю
7
Уиттакер
9
Лоу
4-4-2
1
Иверсен
16
Хьюз
6
Линдсэй
14
Стори
4
ван ден Берг
44
Поттс
29
Баркуйзен
4
Ледсон
8
Уайтмэн
17
Риис
17
Эванс
14
Хурихейн
31
Дханда
31
Дханда
14
Хурихейн
7
Уиттакер
15
Раутледж
15
Раутледж
7
Уиттакер
44
Поттс
8
Моламби
8
Моламби
44
Поттс
17
Риис
7
Синклейр
7
Синклейр
17
Риис
Остались в запасе
Суонси
Престон
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
31
Louis Moult
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦП
34
Lewis Coulton
ЦФ
1
Matthew Hudson
ЦФ
20
Paul Huntington
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
Остались в запасе
31
Louis Moult
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦП
34
Lewis Coulton
ЦФ
1
Matthew Hudson
ЦФ
20
Paul Huntington
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Суонси - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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