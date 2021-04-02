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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Суонси
Бирмингем Сити - Суонси: обзор матча 02 апреля 2021
Бирмингем Сити
02.04.2021, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
90+1'
С. Хоган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Суонси
90'
+5
Замена
М. Уиттакер
️️️️
К. Ноутон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Хоган
90'
+1
Замена
Р. Харпер
️️️️
Г. Гарднер
90'
88'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Д. Лоу
Замена
С. Косгров
️️️️
Л. Юткевич
82'
Замена
С. Хоган
️️️️
Д. Леко
82'
70'
Замена
Я. Дханда
️️️️
К. Смит
Замена
Д. Тораль
️️️️
А. Халилович
68'
Замена
Д. Фрэнд
️️️️
С. Седдон
46'
Желтая карточка
С. Седдон
45'
+1
Пенальти не реализован!
Л. Юткевич
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
3-3-2-2
13
Этеридж
4
Робертс
6
Дин
24
Педерсен
3
Седдон
26
Суньич
2
Колен
20
Гарднер
17
Леко
10
Юткевич
10
Халилович
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Гехи
6
Беннетт
26
Ноутон
21
Бидуэлл
4
Фултон
6
Гримес
8
Смит
24
Айю
9
Лоу
3
Седдон
32
Фрэнд
32
Фрэнд
3
Седдон
20
Гарднер
45
Харпер
45
Харпер
20
Гарднер
10
Халилович
21
Тораль
21
Тораль
10
Халилович
17
Леко
25
Хоган
25
Хоган
17
Леко
10
Юткевич
9
Косгров
9
Косгров
10
Юткевич
8
Смит
31
Дханда
31
Дханда
8
Смит
9
Лоу
15
Раутледж
15
Раутледж
9
Лоу
26
Ноутон
7
Уиттакер
7
Уиттакер
26
Ноутон
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Суонси
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЦФ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЦФ
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
8
Оливер Купер
АП
29
Бен Хамер
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Бирмингем Сити - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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