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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Суонси
Лутон Таун - Суонси: обзор матча 13 марта 2021
Лутон Таун
13.03.2021, суббота, 15:15
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
3'
К. Хурихейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Суонси
Замена
К. Луалуа
️️️️
М. Пирсон
83'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Г. Корник
70'
65'
Желтая карточка
К. Робертс
65'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Я. Дханда
65'
Замена
Д. Фултон
️️️️
К. Хурихейн
56'
Желтая карточка
Ф. Вудман
45'
+9
Желтая карточка
Р. Беннетт
Замена
M. Cranie
️️️️
Д. Поттс
45'
+2
28'
Желтая карточка
К. Ноутон
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Хурихейн
Пас отдал
Я. Дханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
9
Джамал Лоу
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Слуга
3
Нейсмит
5
Пирсон
14
Бри
15
Поттс
8
Дьюсбери-Холл
17
Мпанцу
8
Танниклифф
18
Кларк
23
Корник
45
Адебайо
3-2-4-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Беннетт
22
Латибодье
26
Ноутон
3
Мэннинг
31
Дханда
6
Гримес
14
Хурихейн
8
Смит
24
Айю
15
Поттс
2
2
15
Поттс
23
Корник
17
Коллинс
17
Коллинс
23
Корник
5
Пирсон
25
Луалуа
25
Луалуа
5
Пирсон
14
Хурихейн
4
Фултон
4
Фултон
14
Хурихейн
31
Дханда
9
Лоу
9
Лоу
31
Дханда
Остались в запасе
Лутон Таун
Суонси
8
Люк Берри
ЦП
16
Джо Моррел
ЛЗ
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
10
Томас Инс
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
15
Брендон Купер
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
8
Люк Берри
ЦП
16
Джо Моррел
ЛЗ
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
10
Томас Инс
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
Остались в запасе
15
Брендон Купер
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Лутон Таун - Суонси
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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