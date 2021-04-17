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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Уиком Уондерерс
Суонси - Уиком Уондерерс: обзор матча 17 апреля 2021
Суонси
17.04.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 2
Завершен
Уиком Уондерерс
80'
Д. Лоу (П)
83'
Л. Каллен
46'
А. Мускве
51'
Г. МакКлири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Уиком Уондерерс
85'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
У. Икпеазу
ГОЛ! 2:2!
Л. Каллен
Пас отдал
К. Робертс
83'
80'
Желтая карточка
Д. Стокдейл
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Лоу
80'
79'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Замена
Л. Каллен
️️️️
У. Раутледж
76'
74'
Замена
Д. Хорган
️️️️
Г. МакКлири
71'
Желтая карточка
А. Мускве
Замена
М. Уиттакер
️️️️
К. Ноутон
54'
Замена
К. Смит
️️️️
К. Хурихейн
54'
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Фултон
54'
51'
ГОЛ! 0:2!
Г. МакКлири
Пас отдал
Д. МакКарти
46'
ГОЛ! 0:1!
А. Мускве
Пас отдал
У. Икпеазу
Замена
У. Раутледж
️️️️
А. Айю
9'
Желтая карточка
Р. Беннетт
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
7
Дэвид Уилер
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
16
Giles Phillips
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Беннетт
6
Гехи
3
Мэннинг
26
Ноутон
4
Фултон
6
Гримес
14
Хурихейн
24
Айю
9
Лоу
3-5-2
13
Стокдейл
26
Стюарт
26
МакКарти
3
Якобсон
44
Оньединма
35
Адениран
6
Томпсон
12
МакКлири
2
Гриммер
15
Мускве
9
Икпеазу
14
Хурихейн
8
Смит
8
Смит
14
Хурихейн
4
Фултон
31
Дханда
31
Дханда
4
Фултон
24
Айю
15
Раутледж
15
Раутледж
24
Айю
26
Ноутон
7
Уиттакер
7
Уиттакер
26
Ноутон
Раутледж
11
Каллен
11
Каллен
Раутледж
9
Икпеазу
20
Акинфенва
20
Акинфенва
9
Икпеазу
12
МакКлири
7
Хорган
7
Хорган
12
МакКлири
Остались в запасе
Суонси
Уиком Уондерерс
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
Главный тренер
Алан Кертис
21
Райн Оллсоп
ВР
16
Giles Phillips
ЦФ
7
Дэвид Уилер
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
21
Джордан Обита
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
16
Giles Phillips
ЦФ
7
Дэвид Уилер
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
21
Джордан Обита
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Суонси - Уиком Уондерерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
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