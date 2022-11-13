Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Rafael Gava - статистика

#18 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куяба
29
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
2 : 1
13.11.2022
Коритиба
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
11.11.2022
Куяба
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 1
07.11.2022
Палмейрас
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
0 : 2
02.11.2022
Куяба
1' - 77'
52'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Куяба
1 : 2
24.10.2022
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
16.10.2022
Куяба
1' - 88'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Куяба
1 : 2
09.10.2022
Фламенго
67' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Брагантино
2 : 1
06.10.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Коринтианс
2 : 0
02.10.2022
Куяба
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Куяба
2 : 1
29.09.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 2
19.09.2022
Куяба
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
1 : 0
10.09.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
1 : 1
05.09.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Куяба
0 : 0
29.08.2022
Сантос
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
22.08.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 0
14.08.2022
Жувентуде
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
1 : 0
07.08.2022
Куяба
1' - 90'
80'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 0
26.07.2022
Куяба
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Куяба
1 : 1
22.07.2022
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Палмейрас
1 : 0
19.07.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Куяба
2 : 0
11.07.2022
Ботафого
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Аваи
1 : 2
03.07.2022
Куяба
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гойас
1 : 0
27.06.2022
Куяба
1' - 87'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Куяба
0 : 0
19.06.2022
Сеара
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
16.06.2022
Куяба
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Куяба
1 : 1
12.06.2022
Брагантино
1' - 83'
30'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Куяба
1 : 0
08.06.2022
Коринтианс
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Америка Минейро
2 : 1
04.06.2022
Куяба
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Куяба
1 : 1
22.05.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сан-Паулу
2 : 1
15.05.2022
Куяба
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сантос
4 : 1
09.05.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
1 : 1
01.05.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
0 : 1
25.04.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 1
17.04.2022
Флуминенсе
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Форталеза
0 : 1
11.04.2022
Куяба
1' - 83'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+