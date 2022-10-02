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    Rafael Gava - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Rafael Gava
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куяба 29 1 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -80' Куяба (Куяба) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    11.11.2022 1' -67' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:0 Куяба (Куяба)
    07.11.2022 1' -76' Куяба (Куяба) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    02.11.2022 1' -77' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    52'
    28.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    24.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Гойас (Гояния)
    16.10.2022 1' -88' Сеара (Форталеза) 1:1 Куяба (Куяба)
    09.10.2022 67' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    90'
    06.10.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 2:1 Куяба (Куяба)
    02.10.2022 62' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Куяба (Куяба)
    29.09.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    19.09.2022 70' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Куяба (Куяба)
    10.09.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Куяба (Куяба)
    05.09.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    29.08.2022 72' -90' Куяба (Куяба) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    22.08.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Куяба (Куяба)
    14.08.2022 1' -81' Куяба (Куяба) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    07.08.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Куяба (Куяба)
    80'
    26.07.2022 1' -65' Коритиба (Коритиба) 1:0 Куяба (Куяба)
    22.07.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    19.07.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Куяба (Куяба)
    11.07.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    90'
    03.07.2022 1' -86' Аваи (Флорианополис) 1:2 Куяба (Куяба)
    27.06.2022 1' -87' Гойас (Гояния) 1:0 Куяба (Куяба)
    19.06.2022 1' -74' Куяба (Куяба) 0:0 Сеара (Форталеза)
    16.06.2022 1' -74' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Куяба (Куяба)
    12.06.2022 1' -83' Куяба (Куяба) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    30'
    08.06.2022 1' -67' Куяба (Куяба) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    04.06.2022 1' -80' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Куяба (Куяба)
    22.05.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    15.05.2022 67' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Куяба (Куяба)
    09.05.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Куяба (Куяба)
    01.05.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    25.04.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Куяба (Куяба)
    17.04.2022 1' -68' Куяба (Куяба) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    11.04.2022 1' -83' Форталеза (Форталеза) 0:1 Куяба (Куяба)
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