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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Куяба
Атлетико Минейро - Куяба: обзор матча 11 ноября 2022
Атлетико Минейро
11.11.2022, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
3 : 0
Завершен
Куяба
4'
Кено
45'
Кено
56'
Э. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Куяба
90'
+3
Желтая карточка
Денилсон
90'
+1
Замена
R.
️️️️
Дейверсон
Замена
Калебе
️️️️
Жаир
84'
Замена
К. Павон
️️️️
М. Сарачо
81'
Замена
Адемир
️️️️
Кено
81'
79'
Желтая карточка
А. Эмпереур
78'
Замена
F. Marques
️️️️
Д. Кафу
Замена
Рубенс
️️️️
Додо
72'
Замена
Н. Силва
️️️️
Ревер
72'
Желтая карточка
Кено
68'
67'
Замена
K. Osorio
️️️️
R. Gava
57'
Желтая карточка
И. Кариус
ГОЛ! 3:0!
Э. Варгас
56'
ГОЛ! 2:0!
Кено
Пас отдал
Э. Варгас
45'
28'
Желтая карточка
Дейверсон
ГОЛ! 1:0!
Кено
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
94
Отавио
ОП
8
Жаир
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
16
Додо
ЦФ
20
Кено
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Игор Кариус
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
27
Денилсон
ЦП
27
Камило
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
51
Иаго
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Калебе
ЦП
22
Yan Phillipe
ЦП
7
Адемир
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Куяба
17
Сидклей
ЛЗ
4
Паулао
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
3-1-2-1-3
22
Эверсон
25
Мариано
21
Жемерсон
4
Ревер
94
Отавио
8
Жаир
6
Фернандес
11
Сарачо
11
Варгас
20
Кено
16
Додо
4-1-5
22
Вальтер
2
Лукас
28
Жоаким
33
Эмпереур
16
Кариус
27
Денилсон
27
Камило
97
16
Дейверсон
18
7
Кафу
16
Додо
8
Рубенс
8
Рубенс
16
Додо
4
Ревер
6
Силва
6
Силва
4
Ревер
8
Жаир
30
Калебе
30
Калебе
8
Жаир
20
Кено
7
Адемир
7
Адемир
20
Кено
11
Сарачо
7
Павон
7
Павон
11
Сарачо
18
33
33
18
16
Дейверсон
10
10
16
Дейверсон
7
Кафу
19
19
7
Кафу
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Куяба
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
51
Иаго
ЦЗ
22
Yan Phillipe
ЦП
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
17
Сидклей
ЛЗ
4
Паулао
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
51
Иаго
ЦЗ
22
Yan Phillipe
ЦП
Остались в запасе
17
Сидклей
ЛЗ
4
Паулао
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Атлетико Минейро - Куяба
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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