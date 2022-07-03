Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Куяба
Аваи - Куяба: обзор матча 03 июля 2022
Аваи
03.07.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Куяба
30'
E. Biasi
49'
Вальдивия
65'
Жоаким
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аваи - Куяба
86'
Замена
M. Silva
️️️️
R. Gava
80'
Замена
F. Marques
️️️️
Вальдивия
74'
Замена
Паулао
️️️️
K. Osorio
74'
Замена
Д. Гедес
️️️️
Ж. Лукас
65'
ГОЛ! 1:2!
Жоаким
Замена
J. Pyerre
️️️️
Л. Вентура
59'
49'
ГОЛ! 1:1!
Вальдивия
Замена
D.
️️️️
Морато
46'
Замена
J. Copete
️️️️
Мурикуй
46'
46'
Замена
Алессон
️️️️
A. LuÃs
ГОЛ! 1:0!
E. Biasi
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аваи
1
Дуглас Фридрих
ВР
22
Кевин
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
14
Раниэле
ОП
8
Бруно Силва
ЦП
25
Лукас Вентура
ЦП
21
Eduardo Biasi
ЦП
53
Морато
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Куяба
22
Вальтер
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
20
Вальдивия
АП
27
Камило
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Аваи
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
1
Владимир
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
97
Dentinho
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
4
Паулао
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
18
Jenison
ЦФ
19
Élton
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
3-1-4-2
1
Фридрих
22
Кевин
33
Кортес
3
Чавес
14
Раниэле
11
Мурикуй
25
Вентура
21
8
Силва
7
Биссоли
53
Морато
3-1-1-5
22
Вальтер
2
Лукас
13
Марллон
28
Жоаким
33
20
Вальдивия
27
Камило
6
10
97
18
25
Вентура
21
21
25
Вентура
11
Мурикуй
16
16
11
Мурикуй
53
Морато
97
97
53
Морато
33
4
Паулао
4
Паулао
33
97
77
Алессон
77
Алессон
97
20
Вальдивия
19
19
20
Вальдивия
18
77
77
18
2
Лукас
13
Гедес
13
Гедес
2
Лукас
Остались в запасе
Аваи
Куяба
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
1
Владимир
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
26
Винисиус Баррета
ВР
16
Christian Rivas
ЦП
18
Jenison
ЦФ
19
Élton
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
1
Владимир
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
16
Christian Rivas
ЦП
18
Jenison
ЦФ
19
Élton
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Аваи - Куяба
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
Новости команд
Все
Аваи
Куяба
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
Раскрыт новый клуб 40-летнего Вагнера Лава
2025.06.01 11:45
1
Раскрыт новый клуб 40-летнего Вагнера Лава
2025.06.01 11:45
1
Вагнер Лав отреагировал на рекорд Овечкина в НХЛ
2025.05.29 20:16
Вагнер Лав назвал футбольную столицу России
2025.05.29 15:30
Вагнер Лав сказал, сколько сможет забить за сезон в РПЛ в 40 лет
2025.05.28 18:38
4
Вагнер Лав назвал топ-5 бразильцев, с которыми играл
2025.05.23 23:31
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+